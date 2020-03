Sannino e la Honved si separano

E' arrivata la risoluzione del contratto che legava Giuseppe Sannino alla Honved di Budapest. Il tecnico non si sente tranquillo lontano dall'Italia e dai suoi affetti. Nella Penisola è già rientrato il suo vice, Alessandro Recenti, mentre l'ex allenatore del Siena e del Palermo deve trovare il modo di fare ritorno.Di recente l'Honved si era qualificata per la semifinale della Coppa d'Ungheria. Qualche settimana fa Sannino era stato sospeso per motivi precauzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sannino