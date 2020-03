Aubameyang, lo United fa sul serio

Salvo imprevisti, il futuro di Aubameyang non sarà più con la casacca dell'Arsenal. Tanti i club sull'attaccante gabonese. In particolare attenzione al Barcellona e pure all'Inter, entrambe interessati al bomber dei Gunners.Tuttavia, secondo il The Sun, il Manchester United sarebbe pronto ad un'offerta importante, pari a 50 milioni di sterline, per strappare Aubameyang alla concorrenza. L'affondo dei Red Devils potrebbe arrivare presto.

