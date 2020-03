Milan, per il dopo Ibra c'è Milik

Salvo ripensamenti, il futuro di Ibrahimovic non sarà al Milan. Il suo rinnovo pare sempre più lontano. Il Diavolo si sarebbe già mosso per trovare il sostituto ideale. Diversi indizi portano a Milik, attualmente in forza al Napoli.I rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbero pensando ad uno scambio. Calhanoglu (molto stimato da Gattuso) al Napoli in cambio proprio dell'attaccante polacco classe 1994 (che punterebbe a far meglio dell'altro polacco Piatek).

