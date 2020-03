Real Madrid, Zidane verrà confermato

Secondo quanto riportato da AS, Zidane resterà alla guida del Real Madrid anche per la stagione 2020/21 (nonostante le tante voci che parlavano di un ribaltone nel caso di stagione senza nessun titolo conquistato da parte dei blancos).La delicata situazione sanitaria in Spagna avrebbe portato i vertici del Real Madrid a concentrarsi già sulla prossima stagione. Inutile e complicato cambiare, meglio proseguire con lo stesso staff tecnico. Insomma, Zidane resterà al suo posto.

