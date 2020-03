Fiorentina, Castrovilli prende in contropiede l'Inter

L'interesse dell'Inter per Gaetano Castrovilli non è certo un mistero: il Biscione a gennaio ha provato ad ingaggiarlo senza successo ma Marotta sta studiando una nuova offensiva per l'estate.La volontà della Fiorentina è chiara, il talentuoso centrocampista è uno dei punti di forza della rosa di Iachini e il club vorrebbe trattenerlo. Nei giorni scorsi però sembrava essersi riaperta l'ipotesi della cessione.Stando invece a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Castrovilli non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi e addirittura potrebbe prolungare con la società gigliata fino al 2025, chiudendo ogni discorso circa un suo possibile addio a Firenze.

