Sirene inglesi per Brozovic: il centrocampista è entrato nel mirino del Liverpool.Stando a diverse indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra Klopp avrebbe fatto il nome del croato alla società per la sessione di mercato estiva.L'Inter, però, non ha alcuna intenzione di privarsene e Beppe Marotta starebbe pensando di offrire al giocatore un prolungamento di contratto fino al 2023 con adeguamento di ingaggio. L'ad nerazzurro vorrebbe inoltre togliere la clausola rescissoria attualmente in essere da 60 milioni di euro e valida fino al 15 luglio.

