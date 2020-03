Juventus, Icardi in pole position

La Juventus pare decisa a puntare, in maniera importante, su Icardi. L'ex capitano dell'Inter non è certo di restare a Parigi e la sua voglia di tornare in Serie A e, in particolare, indossare la casacca bianconera sarebbe forte.La società bianconera sarebbe pronta a sacrificare Pjanic (il PSG lo aspetta da tempo) per poi concentrarsi su Icardi. Probabile anche l'addio di Higuain. Da capire anche come si comporterà l'Inter, ancora proprietaria del cartellino di Icardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Icardi

Juventus