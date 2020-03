Napoli, doppio rinnovo in vista

Il Napoli è al lavoro per cercare di blindare i propri gioielli. Qualche cessione ci sarà (attenzione a Fabian Ruiz, cercato da diversi club) ma, in generale, la società azzurra punterebbe a trattenere più giocatori possibili.Il rinnovo di Mertens sarebbe ormai vicino ma non sarebbe il solo. Il club azzurro avrebbe raggiunto un accordo, secondo Sky Sport, con l'entourage di Zielinski, giocatore stimatissimo dall'allenatore Gattuso.

