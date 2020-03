Panchina Milan, nuova ipotesi per la prossima stagione

L'arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan potrebbe non provocare, almeno nella stagione 2020/2021, l'addio dell'attuale tecnico rossonero, Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, l'attuale allenatore del Milan potrebbe continuare ad occupare il ruolo di tecnico del club di via Aldo Rossi nella prossima stagione per una precisa scelta societaria.Secondo la testata torinese, l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, vuole portare a termine nei tempi previsti il contratto col tecnico parmense che scade nel 2021, dando a Rangnick un ruolo dirigenziale di stampo tecnico e creando così una 'convivenza' utile a quest'ultimo per affrontare l'impatto con il calcio italiano.Il piano prevede, dunque, che Rangnick subentri a Pioli in qualità di allenatore solo al termine della prossima stagione, quando non dovrebbero esserci più dubbi sull'adattamento del tedesco alla Serie A.