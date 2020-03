Antonio Conte blinda la corsia destra

Approfittando dello stop del campionato, Antonio Conte è in costante contatto con la società per discutere delle prossime mosse di mercato.Secondo la Gazzetta dello Sport una delle priorità per l'ex timoniere della Juventus è quella di blindare la corsia destra.Candreva e D'Ambrosio hanno dimostrato di essere assolutamente a loro agio nel 3-5-2 disegnato da Conte e per loro è pronto il prolungamento di contratto fino al 2022. Ci sono alcuni dettagli da limare ma la sensazione è quella che si troverà ben presto la quadra.

