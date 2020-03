Dal Chelsea un assist di mercato per la Juventus

In vista del mercato estivo la Juventus si sta guardando in torno per rinforzare le corsie laterali di difesa.Il profilo più adatto per il gioco di Maurizio Sarri è Emerson Palmieri, giocatore già accostato ai campioni d'Italia e che piace anche all'Inter.Nella prossima sessione estiva, però, il trasferimento dell'ex romanista a Torino potrebbe concretizzarsi: secondo il Daily Express Lampard avrebbe deciso di metterlo sul mercato per ingaggiare Ben Chilwell del Leicester.

