Fiorentina, nuova idea per il centrocampo

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione nel settore di centrocampo, soprattutto se dovesse perdere Gaetano Castrovilli, prossimo pezzo pregiato del mercato estivo. Uno dei nomi sulla lista di Commisso e Pradè è quello di Giacomo Bonaventura, in uscita dal Milan.31 anni ad agosto, Bonaventura ha progressivamente perso spazio nei vari progetti tecnici alternatisi in casa rossonera ed è in scadenza di contratto. E' un giocatore duttile e può operare sia da centrale di centrocampo sia da esterno sulla corsia sinistra.Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', su di lui, oltre alla Fiorentina, ci sono anche il Napoli di Gennaro Gattuso (che lo ha allenato al Milan), la Lazio e la Roma. La possibilità di ingaggiarlo a parametro zero lo rende ancor più appetibile.

