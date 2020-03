Il Cagliari pensa in grande per la difesa

Lo stop del campionato sta permettendo alle società di mettere le basi per la sessione estiva di mercato.Tra queste c'è il Cagliari, che sta cercando un innesto difensivo per aumentare la stabilità del reparto. Il primo nome sul taccuino dei sardi è quello di Nikola Maksimovic. La strada è in salita e il primo ostacolo è l'ingaggio.Si valutano anche alternative, come Cistana del Brescia. Il classe 1997 è seguito anche dal Bologna.

