In tanti su Milenkovic, la mossa della Fiorentina

Uno dei temi più caldi in casa Fiorentina è quello legato a Nikola Milenkovic.Il difensore della Viola piace ad Atletico Madrid, Manchester United e Napoli ma Rocco Commisso non ha alcuna intenzione di privarsene.Secondo Tuttosport, infatti, il presidente del club gigliato ha già fissato un incontro con l'entourage del giocatore quando sarà finita l'emergenza per discutere del rinnovo fino al 2024 con un'opzione per un altro anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fiorentina