Lazio: in due nel mirino del Tottenham

Il Tottenham ha messo gli occhi in casa della Lazio per il mercato estivo.Stando a quanto riferisce Tuttosport Josè Mourinho avrebbe suggerito alla società i nomi di Milinkovic-Savic e Strakosha.Il centrocampista è da tempo nei radar degli Spurs che anche la scorsa estate hanno fatto un tentativo. Lotito non ha alcuna intenzione di cederlo e convincere lo stesso giocatore a lasciare Roma non sarà facile. L'estremo difensore invece verrebbe acquistato come successore di Lloris. Nel caso in cui l'albanese dovesse partite, Tare punterebbe sul giovane Musso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA lazio

tottenham