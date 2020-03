Inter, possibile rivoluzione in attacco

Possibile rivoluzione in attacco in casa Inter. In vista della prossima stagione, ci potrebbero essere diverse novità. Lukaku, al momento, è l'unico incedibile. Tutti gli altri attaccanti non sono certi di restare in nerazzurro.Sanchez, in prestito dal Manchester United, difficilmente verrà riscattato (possibile futuro in Liga). Esposito potrebbe andare in prestito in qualche club per giocare con più continuità e su Martinez è sempre forte l'interesse del Barcellona. Per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano, l'Inter starebbe cercando di chiudere, il prima possibile, con Giroud in uscita dal Chelsea.

