Kean ha deciso il suo futuro

La sua prima stagione in Inghilterra non è stata il massimo. All'Everton non è sblocciato ma, grazie all'arrivo di Ancelotti, qualcosa è cambiato. Lo ha compreso anche lo stesso Kean che non ha intenzione di mollare la Premier League.Nonostante l'interesse di diversi club, anche italiani (Sampdoria e Bologna in primis), l'ex attaccante della Juventus pare deciso a restare all'Everton. L'obiettivo è una seconda stagione da assoluto protagonista con la casacca dei Toffees.

