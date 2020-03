Castrovilli, l'Inter tira dritto

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter continua a monitorare Castrovilli e nelle ultime ore sembra ci sia stato un colloquio tra Marotta e Conte, in cui il tecnico avrebbe dato l'ok per procedere con la trattativa.La base di partenza è 40 milioni di euro ma la volontà di Rocco Commisso è molto chiara: il presidente del club gigliato non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore ed anzi è pronto ad offrirgli un altro anno di contratto.Sul giocatore in inverno c'era anche la Juventus che però ora pare essersi defilata.

