Fiorentina-Milan, scontro per un obiettivo di mercato

Lo stop del campionato sta permettendo alle società di pianificare le mosse per la prossima sessione di mercato.Tra questi club ci sono anche Fiorentina e Milan, che vogliono puntellare il proprio centrocampo e condividono lo stesso obiettivo: Mario Gotze. Il giocatore è ai margini del progetto del Borussia Dortmund e vorrebbe rilanciarsi in un altro campionato europeo.Il Milan aveva tentato di ingaggiarlo già nel 2016 senza successo. Ora, però, la società rossonera deve tener conto di chi sarà il tecnico per la prossima stagione: nel caso arrivasse Rangnick Gotze sarebbe scartato dati i 27 anni. La Viola potrebbe dunque piazzare il colpo che permetterebbe di alzare il tasso qualitativo del centrocampo gigliato.

