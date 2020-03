Inter-Giroud, l'attaccante svela tutti i retroscena

Nel corso di un'intervista a Tele Foot, Oliver Giroud ha parlato del mancato approdo all'Inter, che lo ha cercato con insistenza a gennaio: "Mi vedevo lontano dal Chelsea, vedevo sei mesi complicati davanti a me e avevo espresso il desiderio di cambiare aria. Ma mi avrebbero lasciato partire solo se avessero trovato un sostituto, cosa che non è successa"."Il loro progetto era il più interessante per me. Ho sentito Conte al telefono, ci conoscevamo già ed era un grande vantaggio. Lazio? Hanno fatto di tutto venendo addirittura qui a Londra ma l'affare era bloccato".In chiusura Giroud ha parlato del suo futuro, che sembra comunque lontano dal Chelsea e dalla Premier League: "L'arrivo all'Inter può essere solo stato posticipato? Chissà".

