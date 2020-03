Inter, nuova ipotesi per il vice Handanovic

Le prestazioni fornite da Daniele Padelli durante il periodo di infortunio di Samir Handanovic non hanno convinto l'Inter che è alla ricerca di un secondo portiere.Nelle scorse settimane sono stati accostati al club nerazzurro Musso dell'Udinese e Meret del Napoli ma, secondo Tuttosport, Marotta starebbe puntando Luigi Sepe.Come pedina di scambio per il Parma ci sarebbe Radu, nonostante il giovane non abbia ancora trovato spazio tra i ducali.

