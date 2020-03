Sirene inglesi per Donnarumma: pronta una maxi offerta

Il Chelsea è pronto a un investimento di 60 milioni per portare a Londra l'attuale portiere del Milan, Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato dalla testata britannica ‘Sunday Express’, infatti, il procuratore del giocatore rossonero, Mino Raiola sarebbe in contatto con il club londinese, che vuole rilanciare le sue ambizioni in Premier League con un gran colpo sul mercato.L’offerta non sorprende, visto che Donnarumma si avvia alla scadenza del contratto (prevista a fine giugno 2021) e inizia a pensare a quale possa essere il suo futuro. Si tratta comunque di una trattativa in fase embrionale, che dovrà essere valutata anche anche dal Milan e dal calciatore stesso, intenzionato a valutare il nuovo progetto della società rossonera.L'offerta del Chelsea supera di 5 milioni il costo del cartellino fissato attualmente dal Milan. Non ci sono invece indicazioni sull'ingaggio che i londinesi sarebbero disposti ad offrire al portiere, che attualmente percepisce 6 milioni di euro.

