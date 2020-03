Barcellona o Real Madrid, ma Lautaro non si scompone

Lautaro Martinez è uno dei nomi pregiati del calciomercato prossimo venturo, ma con i campionati fermi non si lascia sconvolgere dalle voci che lo riguardano.A garantirlo è il suo agente Beto Yaque, che ne ha parlato dall'Argentina a 'Radio La Plata': "Si parla di interessamenti da parte di Barcellona e Real Madrid, ma a lui non fanno alcun effetto. Altri non ci dormirebbero la notte, ma lui non mi contatta mai per sapere se ci sia dietro del vero o se siano false. Semplicemente è concentrato sul suo lavoro, vuole solo tornare a giocare e fare gol".Il procuratore ha quindi spiegato ciò che di vero c'è dietro le voci di mercato sul suo assistito: "Abbiamo avuto modo di parlare con diverse persone, ma non si tratta di dirigenti di club. Quindi dietro non c'è niente di formale o di serio. Non sta succedendo niente di particolare".