Anche le dirette social in tempo di quarantena possono essere utili per fare del calciomercato, indirettamente o meno.Per informazioni chiedere a Joaquin Correa, che ha deciso di "disturbare" un video pubblicato sui social da Franco Vazquez, attaccante attualmente al Siviglia.L'ex Palermo stava semplicemente cucinando e pubblicando il tutto sui social, quando il collega è intervenuto commentando in maniera semplice e chiara: "Vieni alla Lazio, ti preparo quello che vuoi".

