Il Napoli vuole risposte da Gattuso entro un mese

"Al pallone ormai penso zero. Stiamo vivendo qualcosa che cambia la nostra vita", ha spiegato in un'intervista di un paio di settimane fa. Eppure anche Gennaro Gattuso sarà chiamato a dare delle risposte nel giro di un mese praticamente esatto.'Il Mattino' ha infatti spiegato che Aurelio De Laurentiis vuole sciogliere nel minor tempo possibile il nodo sul rinnovo contrattuale del suo allenatore: il quotidiano campano ha spiegato che una risposta dovrà arrivare entro il prossimo 30 aprile.Questo il termine che il presidente partenopeo avrebbe fissato per negoziare con il suo tecnico, avvisando in merito anche Jorge Mendes: obiettivo il prolungamento fino al 2023.