Tottenham, Kane mette pressione a Mourinho

Caos al Tottenham. Kane, stella degli Spurs, ha fatto intendere che non è certa la sua permanenza nella squadra allenata da Mourinho. Molto dipenderà da come la società proverà a migliorarsi nei prossimi mesi."Amo gli Spurs e sarà sempre innamorato degli Spurs. Ma se dovessi capire che non stiamo progredendo come squadra o che non stiamo andando nella giusta direzione, non sono un giocatore che rimarrebbe solo per divertimento. Sono un giocatore ambizioso", le sue parole via Instagram che hanno fatto tanto discutere. Il Real Madrid ci starebbe pensando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Kane

Mourinho