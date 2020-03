Atletico Madrid, occasione Diego Costa

Il futuro di Diego Costa, salvo sorprese, sarà lontano dall'Atletico Madrid. Il 31enne attaccante ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo non pare una strada percorribile. Un suo addio pare abbastanza certo.Diverse le opzioni. In Italia, attenzione alle opzioni Napoli e Roma (i giallorossi hanno già provato ad acquistarlo in passato). Da non escludere neppure le piste che portano in Qatar o ad un club brasiliano. Molto dipenderà dalla richieste economica dei colchoneros che rischiano di perderlo a zero euro al termine della prossima stagione.

