Castrovilli alla Juventus, le parole di Tacchinardi

In attesa di conoscere il futuro del campionato, diversi club stanno programmando il prossimo mercato. Uno di questi è la Juventus, che ha come priorità il centrocampo.Riguardo a questo tema è intervenuto anche Alessio Tacchinardi: "Il centrocampo va migliorato con più ritmo, benzina, dinamicità, questo è un dato lampante" le prole riportate da Sportmediaset."Tonali è un giocatore che mi piace, ma io andrei su Castrovilli. Mi dà l'idea di essere il nuovo Marchisio. In questo momento la Juve deve inserire gente giovane, di gamba, affamata" ha concluso l'ex bianconero.

