Cistana via da Brescia, nuovo indizio

Andrea Cistana è sempre più vicino a cambiare maglia nella prossima stagione. Su di lui ci sono Parma e, soprattutto, Cagliari.Il club sardo vuole puntellare il reparto difensivo, che in diverse occasioni ha mostrato lacune, e nel mirino c'è proprio il centrale del Brescia.A confermare l'ipotesi del trasferimento di Cistana ci sarebbe il fatto che le Rondinelle sono tornati su Luka Bogdan. Il classe 1996 del Livorno è stato cercato anche a gennaio ma l'affare non è andato in porto.

