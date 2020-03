Inter: le parole di Bartomeu su Lautaro fanno preoccupare

Le parole di Bartomeu al Mundo Deportivo fanno preoccupare i tifosi dell'Inter.Il Barcellona è da tempo sulle tracce di Lautaro Martinez e una mezza conferma l'ha data il presidente del club catalano: "Lautaro Martinez e Neymar? Non posso parlare di nomi, il Barcellona andrà sul mercato per concludere le operazioni che riterrà appropriate. Siamo un club mondiale e la capacità di acquisto non ci manca"."La politica di rafforzamento della rosa non cambia, Abidal e Planes continuano a lavorare per allestire la squadra, anche se in questa estate ci saranno soprattutto scambi; non ci saranno tanti soldi, così tanti soldi, ma ci saranno più scambi". ha concluso Bartomeu.