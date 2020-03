Juventus: la richiesta del Tottenham per Kane

L'obiettivo numero per l'attacco della Juventus, nel caso non dovesse arrivare Mauro Icardi è Harry Kane.Il centravanti del Tottenham piace molto a Maurizio Sarri che ha avuto la possibilità di vederlo da vicino durante la sua esperienza sulla panchina del Chelsea. Proprio il tecnico avrebbe suggerito a Partici di fare un tentativo per l'inglese.Secondo la stampa britannica, però, gli Spurs non avrebbero alcuna intenzione di privarsi del giocatore ma per un'offerta superiore ai 150 milioni di euro il club potrebbe cedere e dare il 'via libera' all'affare.

