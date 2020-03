Mercato, c'è la fila per Kumbulla

Marash Kumbulla si appresta a diventare uno dei calciatori più contesi della prossima sessione di calciomercato. Il difensore dell'Hellas Verona, che a gennaio era stato avvicinato al Napoli, è infatti conteso da ben sei squadre, tre in Italia e tre all'estero.Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', in Serie A, oltre al Napoli che riproverà a convincere il giocatore albanese nato in Italia, è forte anche il pressing della Fiorentina, mentre l'Inter ha iniziato a sondare il terreno. I viola, in particolare, punterebbero forte sull'ingaggio di Kumbulla per dare seguito alla politica di rafforzamento con calciatori giovani e con notevoli margini di crescita. I viola, poi, hanno un rapporto più che discreto con gli scaligeri, dimostrato anche dall'affare Amrabat dello scorso gennaio.Dall'estero, invece, hanno chiesto informazioni Lipsia, Eintracht Francoforte ed Everton. Il contratto di Kumbulla con l’Hellas scade il 30 giugno 2022, la sua valutazione oscilla fra i 25 e i 30 milioni di euro.