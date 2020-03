Milan-Inter, è 'derby' per un portiere

Obiettivo di mercato comune per Inter e il Milan. Entrambi i club sono alla ricerca di un portiere e le strade intraprese dalle due dirigenze portano al nome di Luis Maximiano, estremo difensore dello dello Sporting.Secondo quanto riportato da da 'Sport Mediaset' il portiere classe 1999, nazionale Under 21, interessa infatti sia ai nerazzurri, alla ricerca di un vice-Handanovic affidabile viste le prestazioni non del tutto convincenti di Daniele Padelli, sia ai rossoneri, i quali temono che l'addio di Donnarumma possa lasciare scoperta una posizione delicatissima all'interno della rosa.Maximiano, da metà stagione, si è conquistato il posto da titolare nella blasonata squadra lusitana, togliendolo a un portiere esperto come Ribeiro. La sua sarebbe la prima esperienza fuori dall'ambiente Sporting, dove era arrivato giovanissimo nel 2012 per completare la trafila delle giovanili.

