Milan, per l'attacco c'è Milik

Ormai pare certo. Ibrahimovic non rinnoverà con il Milan. La dirigenza rossonera ha altri piani. Lo svedese non rientrerebbe nei nuovi parametri societari. Il sempre più probabile approdo a Milanello di Rangnick cambierà molte cose.Con l'addio a Ibrahimovic, il Milan proverà a ringiovanire l'attacco. Riflettori puntati su Milik. Il polacco, classe 1994, ha ancora un solo anno di contratto con il Napoli e, al momento, il rinnovo sarebbe in stand-by. Il Diavolo pare pronto a fare la sua mossa.

Milan Milik

