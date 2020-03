Theo Hernandez manda segnali sul suo futuro

Attraverso il profilo Instagram del Milan, Theo Hernandez ha ricordato il momento della firma con il club rossonero: "La prima persona a cui ho detto che avevo firmato per il Milan fu mia madre, poi ovviamente a mio fratello, che sono le persone che mi supportano sempre e sono al mio fianco ogni giorno. Qui sono molto felice. E' un momento molto bello della mia carriera. Mi trovo molto bene con i compagni, nel Club e in questa città e spero di godermelo per molto tempo ancora".Sull'emergenza Coronavirus: "In questi giorni sono qui a casa, tranquillo. Speriamo passi tutto in fretta e di poter tornare ad allenarci e a giocare, che è ciò che più ci piace"."Sarebbe un sogno in futuro giocare con mio fratello (Lucas, difensore del Bayern Monaco, ndr), lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio" ha concluso il terzino.

