Cellino è decisamente contrario all'idea di tornare in campo (Gravina ha indicato il 20 maggio come possibile data per riprendere il campionato): "E' folle. Piuttosto non schiero il Brescia", le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.Il patron delò Brescia si allinea quindi ad altri presidenti che pensano già alla prossima stagione, come Cairo del Torino, e dà un consiglio all'Uefa: ""Ci spedisse bombole d'ossigeno e respiratori, altro che darci date".

