Juventus, a sorpresa il rinnovo di Pjaca

Oltre al rinnovo di Matuidi (se ne discuteva da tempo), la Juventus, di fatto, ha prolungato anche l'accordo con Pjaca. Il croato, attaccante classe 1995, ha firmato il rinnovo di contratto sino al giugno del 2023.Attualmente, Pjaca è in prestito all'Anderlecht (dallo scorso gennaio), dove ha potuto mettersi in mostra poche settimane, prima del forzato stop del campionato belga. Alla Juventus non ha mai inciso veramente (21 presenze e una rete).

Pjaca

Juventus