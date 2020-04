Napoli, il sogno è il ritorno di Cavani

Il Napoli si starebbe già muovendo per trovare il sostituto di Milik (sempre più vicino al Milan, prenderebbe il posto di Ibrahimovic). Il nome in pole position sarebbe, secondo il Tuttosport, quello di Cavani, ex azzurro (dal 2010 al 2012, ben 104 totali).Il Matador è in scadenza di contratto con il PSG e il rinnovo pare lontanissimo. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto un accordo sino al 2023 con uno stipendio importante, pari a sette milioni di euro a stagione. Cavani è stato accostato anche all'Atletico Madrid.

