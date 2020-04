Juve: Ronaldo consiglia la prossima mossa di mercato

Stando a quanto riferisce Don Balon Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla dirigenza della Juventus la prossima mossa di mercato: Samuel Umtiti.Il difensore francese potrebbe lasciare il Barcellona in estate per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche Arsenal e Manchester United ma i campioni d'Italia faranno un tentativo.L'ingaggio di Umtiti potrebbe non essere l'unica mossa di mercato per quanto riguarda la difesa: in uscita c'è De Sciglio, che non ha convinto Sarri. Al suo posto i bianconeri stanno tentando l'affondo per Kurzawa che, se si dovesse complicare, verrebbe rimpiazzato dal ritorno di Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA juventus

cristiano ronaldo