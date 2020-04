Juventus: Bernardeschi sempre più in bilico

La conferma di Federico Bernardeschi alla Juventus appare sempre più in bilico. Dopo che nel corso della settimana era stato 'Tuttosport' a definire il toscano come uno dei giocatori in uscita dai bianconeri, anche 'Sky Sport' ha confermato questa indicazione.Sarebbe l'imminente arrivo di Dejan Kulusevski a mettere in discussione il ruolo in squadra dell'ex viola, dalle caratteristiche molto simili a quelle del talentino sbocciato in questi mesi con la maglia del Parma.Resterà da capire dove possa condurlo il futuro, a partire dalle ipotesi Milan e Barcellona, ma in tal senso solo l'estate darà le attese risposte.

