Juventus: la richiesta del Real Madrid per Hakimi

Uno degli obiettivi per la difesa della Juventus è Achraf Hakimi.Il terzino del Real Madrid, attualmente in prestito al Borussia Dormund, piace a Maurizio Sarri che ne apprezza specialmente le qualità in fase offensiva.Secondo Marca però la sua cessione non è una priorità per i Blancos, che chiedono almeno 60 milioni di euro per liberarlo. Se Pjanic non sarà coinvolto nell'affare che porterebbe a Torino Mauro Icardi, è possibile che Pratici lo offra a Florentino Perez come contropartita tecnica.

