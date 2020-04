Kumbulla svela un indizio sul suo futuro

Uno dei difensori più promettenti del campionato è Marash Kumbulla: il classe 2000 ha mostrato una solidità notevole che ha attirato le attenzioni soprattutto di Juventus, Inter e Fiorentina.Nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, l'albanese ha svelato: "In camera ho il poster di Giorgio Chiellini: ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo. Il mio sogno? Giocare in Champions League"."Juric trasmette molto bene le sue idee: sa quando c’è da caricare la squadra e quando c’è bisogno di allentare la presa. Lo ringrazierò sempre per la fiducia che mi ha dato, al pari del direttore sportivo Toni D’Amico, che è stato il primo a credere in me, anche nei momenti difficili che ho attraversato" ha concluso Kumbulla.

