Napoli su Belotti, la riposta del Torino

Negli ultimi giorni il Napoli è tornato forte su Andrea Belotti: Giuntoli vorrebbe puntare sul Gallo per sostituire Milik, sempre più vicino al Milan.Il Torino, però, non ha alcuna intenzione di privarsi dell'attaccante e, secondo la Gazzetta dello Sport, i partenopei starebbero quindi sondando altri profili. Piace Luka Jovic del Real Madrid ma la richiesta di 60 milioni di euro è ritenuta eccessiva da De Laurentiis. Possibile che la trattativa si sblocchi in ottica prestito biennale.Da non escludere anche la pista Andrea Pinamonti: il centravanti del Genoa è stato sondato dal Napoli anche a gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA napoli

torino