Everton, Ancelotti pesca a casa Milan

Daniel Maldini non vede l'ora di tornare in campo (dopo essere guarito dal Coronavirus). Il giovane gioiello del Milan è un valore aggiunto del club ma attenzione ai club che potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi.L'Everton dell'ex allenatore rossonero Ancelotti sarebbe pronto a chiedere informazioni al Diavolo sull'attaccante classe 2001. Al momento, il Milan non avrebbe nessuna intenzione di ascoltare offerte per il figlio di Paolo Maldini.

