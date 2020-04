Mercato, grandi occasioni per l'attacco

Il prossimo calciomercato potrebbe essere davvero intrigante. La svalutazione dei cartellini è quasi certa e, in alcuni casi, ci sarà anche la possibilità di sfruttare contratti in scadenza o decisamente favorevoli.Cavani e Giroud saranno liberi al termine della stagione in corso (Napoli e Inter sarebbero pronte a farsi avanti). Nel 2021, andranno in scadenza Aubameyang (Milan alla finestra) e Aguero, giocatore che piacerebbe a tanti top club di Serie A. Occasioni per tutti.

