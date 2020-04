Omar El Kaddouri non esclude il ritorno

Da ormai tre anni in forza al Paok Salonicco, Omar El Kaddouri non ha dimenticato l'Italia, paese nel quale si è affermato calcisticamente venendo acquistato da giovanissimo al Brescia. Poco fortunato il passaggio al Napoli, il trequartista belga-marocchino si è poi messo in luce nel Torino sotto la guida di Gian Piero Ventura e ora sta giocando bene in Grecia.La scadenza del contratto è però in agguato: giugno 2021, quindi urge guardarsi intorno.Intervistato da 'Calciomercato.it', l'agente del giocatore, Diego Tavano, ha parlato dell'interessamento di diversi club di A per il proprio assistito: "C’è l'interesse di squadre importanti di Serie A, ma Omar a Salonicco si trova bene e la sua priorità sarà parlare con il club e vedere se ci sono i presupposti per continuare insieme. Il PAOK fa le coppe, è una grande vetrina, se ne riparlerà in caso non arrivi l'accordo".