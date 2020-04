Samp,. Ranieri resta anche il prossimo anno

Non ci saranno cambi in panchina alla Sampdoria. Ranieri resterà alla guida del club blucerchiato anche la prossima stagione. la conferma è arrivata dallo stesso allenatore in una lunga intervista a La Repubblica."Se resterò alla Samp? Sicuro. Empatia totale con l’ambiente e un anno di contratto con il club. Sempre che il presidente sia d’accordo", le parole del tecnico classe 1951, Campione d'Inghilterra con il Leicester.

