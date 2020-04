Tottenham, c'è l'asta per Vertonghen

Vertonghen, al termine della stagione in corso, sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Classe 1987, il difensore belga starebbe per concludere la sua avventura al Tottenham e sarebbe pronto a rimettersi in gioco altrove.L'Inter sarebbe pronta a farsi avanti in maniera importante ma ci sarebbero tanti altri club sulle tracce del belga. Attenzione, secondo la Gazzetta dello Sport, anche a Napoli e Roma, entrambe alla ricerca di un rinforzo in difesa.

