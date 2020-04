Cagliari: deciso il futuro di Deiola

Tra i club che stanno pensando alle prossime strategie di mercato ci sono sicuramente Lecce e Cagliari.Secondo il Corriere dello Sport Giulini sarebbe a colloquio proprio con i giallorossi per la questione Deiola: il presidente degli isolani vorrebbe riportare in Sardegna il centrocampista ed è pronto anche a prolungargli il contratto, attualmente in scadenza nel 2022.Possibile che Ionita percorra la strada opposta: già cercato a gennaio, il moldavo è pronto ad approdare al Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA lecce

cagliari