Fiorentina: Chiesa all'Inter, parola a Commisso

Negli ultimi giorni il nome di Federico Chiesa è stato nuovamente accostato all'Inter. Secondo Sportmediaset i nerazzurri avrebbero offerto il cartellino di Dalbert, Nainggolan e 20 milioni di euro per convincere la Fiorentina a cedere l'esterno.Anche Matteo Renzi ha detto che il futuro del classe 1997 è all'Inter ma, proprio riguardo a questa battuta, Rocco Commisso ha precisato: "Renzi pensi alla politica. Lui è un grande tifoso e un amico. Per quanto riguarda il calcio ci penso io. Un anno fa ho mantenuto la promessa"."Sono convinto che i nostri giocatori siano più convinti di restare rispetto che lasciare il club. Ma non ho parlato con lui recentemente perché non sono più potuto venire in Italia. Non si può parlare di queste cose al telefono" le sue parole a Radio24.

